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Глава УГКЦ Шевчук отреагировал на скандальное заявление Папы Франциска о "белом флаге"

10 марта 2024 17:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава УГКЦ Шевчук отреагировал на скандальное заявление Папы Франциска о "белом флаге"
Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Фото: УГКЦ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук отреагировал на слова Папы Римского Франциска о "белом флаге". Он подчеркнул, что в Украине никто не допускает даже мнения о том, чтобы сдаться.

Об этом сообщили в УГКЦ в воскресенье, 10 марта.

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В Украине никто не собирается сдаваться

"Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена! Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах...", - подчеркнул Шевчук.

Также глава УГКЦ призвал Понтифика приехать в Украину и увидеть своими глазами, что здесь происходит.

Всем тем, кто не верит в возможность Украины выстоять, Святослав Шевчук посоветовал пойти к исповеди.

"Это значит, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу", - отметил глава УГКЦ.

Отдельно Шевчук поблагодарил верующих из других стран, которые не перестают молиться за победу Украины над российским захватчиком.

Шевчук
Глава УГКЦ Святослав Шевчук Обращается к верующим. Фото: УГКЦ

Ранее мы сообщали, что в Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска о "мужестве поднять белое знамя". Этот образ использовал в своем вопросе проводивший интервью журналист и Понтифик в своем ответе вложил в него другое содержание. Он имел в виду только необходимость вести переговоры.

Кроме того, Папа Франциск призвал прекратить войну в мире. Папа отметил, что люди устали от боевых действий, являющихся "катастрофой для народов и поражением для человечества".

война
скандал
Ватикан
Папа Римский
Украина
УГКЦ

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