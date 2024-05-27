РФ может принять участие в Саммите мира в Саудовской Аравии

Верховная Рада. Фото: FB/Верховна Рада

Европейским политикам не следует торопиться с проведением нового Саммита мира, особенно с участием России. Прежде всего, следует плодотворно протестировать Глобальный саммит мира в Швейцарии, посмотреть, какие будут результаты этого мира, а уже потом решать вопрос о целесообразности проведения нового саммита с участием России.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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В понедельник, 27 мая, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС рассматривают возможные решения по участию России в мирной конференции в Саудовской Аравии уже осенью.

Политик напомнил, что целью саммита мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, является имплементация Формулы мира президента Зеленского. А также выработка на основе настоящей Формулы консолидированной позиции государств-участников Саммита. Именно это будет определять дальнейший план и последовательность действий.

"Кроме того, проведение любого саммита по Украине без ее согласия невозможно", — уточнил Мережко.

Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

По его словам, ожидается, что на саммите в Швейцарии мировым сообществом, включая страны Глобального Юга, будет четко сформулировано, что конкретно требуется от России, чтобы восстановить международный правопорядок.

"В частности, речь идет о безоговорочном прекращении российской агрессии и выводе российских войск со всей территории Украины. Только такие шаги соответствуют Уставу ООН и международному праву", — добавил Мережко.

Саммит мира без или с участием РФ

На уточнение журналистки издания, рассматривается ли в целом опция о том, что уже на следующем Саммите мира может присутствовать и РФ, которой предъявят финальное коммюнике первого Саммита, Сережко сослался на цитату главы ОП Андрея Ермака.

В феврале этого года Ермак сказал, что не исключает, что во втором Глобальном саммите мира может принять участие Россия, если ее представители будут выступать за справедливый мир в Украине.

"То есть речь о том, что в России могут произойти внутренние изменения, и тогда уже новый лидер вместо Путина может занять более конструктивную позицию по прекращению российской агрессии. Теоретически этого нельзя исключать. Кто знает, может, российская элита наконец-то осознает, что подавляющее большинство стран мира против российской агрессии, и это побудит ее устранить Путина и искать какой-то выход", — подытожил Мережко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципам "всех на всех".

Первый Саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. К участию приглашены более 100 стран. Представителей РФ не приглашали.