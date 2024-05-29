Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Белый дом подтвердил участие США в Саммите мира arrow

Белый дом подтвердил участие США в Саммите мира

29 мая 2024 14:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Белый дом подтвердил участие США в Саммите мира
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: The White House
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Соединенные Штаты Америки будут представлены на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Однако до сих пор неизвестно, присутствует ли президент США Джо Байден.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 29 мая.

Читайте также:

Белый дом не ответил, приедет ли Байден на Саммит мира

"Мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом предстоящем саммите", — заявила Карин Жан-Пьер.

В то же время на вопрос, будет ли на Саммите мира лично присутствовать президент Соединенных Штатов Джо Байден, она ответила, что "нет более конкретной информации, которой может поделиться".

По словам Жан-Пьер, как и до саммита, для США приоритет — продолжать поддерживать усилия Украины.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", — добавила представитель Белого дома.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о предстоящем Саммите мира. Глава государства отметил, что если американский лидер Байден не приедет на встречу, то российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать стоя.

Напомним, в июне в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, основной темой является война России против Украины.

Ранее ряд СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден не поедет на Саммит мира в Швейцарию.

Нардеп Александр Мережко считает, что не стоит пока приглашать Россию на Саммит мира, сначала необходимо провести первый в Швейцарии.

После мощных обстрелов Харькова Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал поучаствовать в Саммите мира.

Джо Байден
США
Швейцария
саммит
Белый дом
президент
война в Украине
Формула мира

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали