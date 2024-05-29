Белый дом подтвердил участие США в Саммите мира

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: The White House

Соединенные Штаты Америки будут представлены на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Однако до сих пор неизвестно, присутствует ли президент США Джо Байден.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 29 мая.

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"Мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом предстоящем саммите", — заявила Карин Жан-Пьер.

В то же время на вопрос, будет ли на Саммите мира лично присутствовать президент Соединенных Штатов Джо Байден, она ответила, что "нет более конкретной информации, которой может поделиться".

По словам Жан-Пьер, как и до саммита, для США приоритет — продолжать поддерживать усилия Украины.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", — добавила представитель Белого дома.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о предстоящем Саммите мира. Глава государства отметил, что если американский лидер Байден не приедет на встречу, то российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать стоя.

Напомним, в июне в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, основной темой является война России против Украины.

Ранее ряд СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден не поедет на Саммит мира в Швейцарию.

Нардеп Александр Мережко считает, что не стоит пока приглашать Россию на Саммит мира, сначала необходимо провести первый в Швейцарии.

После мощных обстрелов Харькова Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал поучаствовать в Саммите мира.