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Лавров попередив, як реагуватиме Росія, якщо США розмістять ракети в Європі

30 травня 2024 09:19
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Лавров повідомив, як відреагує РФ, якщо Америка розмістить в Європі свої ракети
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: novynarnia
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росія може використати стратегію ядерного стримування проти Сполучених Штатів. Станеться це в тому випадку, якщо Америка вирішить розташувати на території Європи свої ракети малої та середньої дальності. 

Про це глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів російським журналістам. 

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Глава МЗС РФ повідомив, що росіяни можуть зробити певні "кроки на зустріч ядерному стримуванню" у випадку, якщо американці вирішать розмістити свої ракетні системи малої та середньої дальності на території Європи, чи в інших регіонах, які знаходяться близько до Росії.

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"Не виключаємо додаткових кроків у сфері ядерного стримування: адже американські ракети передового базування зможуть накривати командні пункти та місця розміщення наших ядерних сил", — заявив Лавров. 

Також він підкреслив, що розміщення американських ракет у Європі несе загрозу не лише Москві, але і Пекіну. Саме тому, зі слів міністра, Росія домовилась з Китаєм про адекватну відповідь Вашингтону у разі його "безвідповідальних дій". 

Нагадаємо, за даними дослідження, повідомлялось, що в арсеналі Росії є потужні запаси ядерної зброї, а саме: 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер". Під літаки Ту-22М3 і МіГ-31К, Су-24М та Су-34 у країни-агресора 334 ядерні боєзаряди.

Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов перейшов на новий рівень ядерних погроз світу. Він заявив, що Росія вивезла тактичну ядерну зброю зі складів під час навчань.

США
Європа
ядерна зброя
Сергій Лавров
ракети
ядерна небезпека
Росія

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