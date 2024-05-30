Лавров повідомив, як відреагує РФ, якщо Америка розмістить в Європі свої ракети

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: novynarnia

Росія може використати стратегію ядерного стримування проти Сполучених Штатів. Станеться це в тому випадку, якщо Америка вирішить розташувати на території Європи свої ракети малої та середньої дальності.

Про це глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів російським журналістам.

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Глава МЗС РФ повідомив, що росіяни можуть зробити певні "кроки на зустріч ядерному стримуванню" у випадку, якщо американці вирішать розмістити свої ракетні системи малої та середньої дальності на території Європи, чи в інших регіонах, які знаходяться близько до Росії.

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"Не виключаємо додаткових кроків у сфері ядерного стримування: адже американські ракети передового базування зможуть накривати командні пункти та місця розміщення наших ядерних сил", — заявив Лавров.

Також він підкреслив, що розміщення американських ракет у Європі несе загрозу не лише Москві, але і Пекіну. Саме тому, зі слів міністра, Росія домовилась з Китаєм про адекватну відповідь Вашингтону у разі його "безвідповідальних дій".

Нагадаємо, за даними дослідження, повідомлялось, що в арсеналі Росії є потужні запаси ядерної зброї, а саме: 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер". Під літаки Ту-22М3 і МіГ-31К, Су-24М та Су-34 у країни-агресора 334 ядерні боєзаряди.

Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов перейшов на новий рівень ядерних погроз світу. Він заявив, що Росія вивезла тактичну ядерну зброю зі складів під час навчань.