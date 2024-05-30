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Лавров предупредил, как будет реагировать Россия, если США разместят ракеты в Европе

30 мая 2024 09:19
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Лавров сообщил, как отреагирует РФ, если Америка разместит в Европе свои ракеты
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: novynarnia
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россия может использовать стратегию ядерного сдерживания против Соединенных Штатов. Произойдет это в том случае, если Америка решит разместить на территории Европы свои ракеты малой и средней дальности.

Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал российским журналистам.

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Глава МИД РФ сообщил, что россияне могут совершить определенные "шаги навстречу ядерному сдерживанию" в случае, если американцы решат разместить свои ракетные системы малой и средней дальности на территории Европы или в других близлежащих к России регионах.

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"Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что размещение американских ракет в Европе несет угрозу не только Москве, но и Пекину. Именно поэтому, по словам министра, Россия договорилась с Китаем об адекватном ответе Вашингтона в случае его "безответственных действий".

Напомним, по данным исследования, сообщалось, что в арсенале России есть мощные запасы ядерного оружия, а именно: 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер". Под самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 у страны-агрессора 334 ядерных боезаряда.

Ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев перешел на новый уровень ядерных угроз миру. Он заявил, что Россия вывезла тактическое ядерное оружие со складов во время учений.

США
ядерная опасность
ракеты
ядерное оружие
Россия
Европа
Сергей Лавров

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