Лавров сообщил, как отреагирует РФ, если Америка разместит в Европе свои ракеты

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: novynarnia

Россия может использовать стратегию ядерного сдерживания против Соединенных Штатов. Произойдет это в том случае, если Америка решит разместить на территории Европы свои ракеты малой и средней дальности.

Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал российским журналистам.

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Глава МИД РФ сообщил, что россияне могут совершить определенные "шаги навстречу ядерному сдерживанию" в случае, если американцы решат разместить свои ракетные системы малой и средней дальности на территории Европы или в других близлежащих к России регионах.

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"Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что размещение американских ракет в Европе несет угрозу не только Москве, но и Пекину. Именно поэтому, по словам министра, Россия договорилась с Китаем об адекватном ответе Вашингтона в случае его "безответственных действий".

Напомним, по данным исследования, сообщалось, что в арсенале России есть мощные запасы ядерного оружия, а именно: 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер". Под самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 у страны-агрессора 334 ядерных боезаряда.

Ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев перешел на новый уровень ядерных угроз миру. Он заявил, что Россия вывезла тактическое ядерное оружие со складов во время учений.