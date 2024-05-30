Пенни Прицкер заявила, что США не дадут украине денег, если не будет реформ

Спецпредставитель США Пенни Прицкер. Фото: Украинский институт политики

Украина должна ускорить проведение реформ и активно бороться с коррупцией, чтобы получить финансовую помощь Соединенных Штатов. В ближайшее время Америка может озвучить украинскому правительству план и список реформ для получения финансов.

Об этом Спецпредставитель США Пенни Прицкер заявила на встрече Совета по международным отношениям 28 мая, передает "Судебно-юридическая газета".

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"Фактически она очертила детали ранее озвученного ею тезиса, что деньги будут предоставляться в обмен на реформы. Напомним, ранее Прицкер прямо заявила, что для того чтобы получать средства от США, будут определенные условия, которые будут гарантировать, что Украина будет должным образом распоряжаться деньгами", — отметили в издании.

Но, несмотря на то, что Прицкер призвала Украину побыстрее проводить реформы и бороться с коррупцией, она сказала, что "широкая экономическая картина в Украине вдохновляет".

"Несмотря на войну РФ и оккупацию 17% территории, ВВП Украины вырос на 5% в 2023 году и планирует вырасти еще на 4,5% в этом году. Инвестиции выросли на 17%. В январе налоговые поступления выросли на 25%. В 2023 году в Украине было зарегистрировано более 37 тысяч новых предприятий, что больше, чем в 2021 году — до войны", — заявила чиновница.

Она также обратила внимание на то, что крупные американские компании, не связанные с оборонным комплексом, помогают экономике Украины. В качестве примера она привела компанию McDonalds, которая в прошлом году закупала более 70% продуктов в Украине.

Несмотря на помощь Америки и всего мира не только в военном снабжении, но и в подъеме экономики, Прицкер отметила, что Украине еще нужно долго работать над реформами и очертила пять основных направлений, которые нужно развивать, чтобы и дальше получать финансовую поддержку от США.

системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты границы и над большими населенными пунктами;

культура, поддерживающая верховенство права и отвергающая коррупцию;

правительство, имеющее возможность определять выгодные проекты для инвестиций и обеспечивать согласованное межминистерское планирование;

глобальный рынок, предлагающий инструменты управления рисками, облегчающие принятие инвестиционных решений;

достаточный капитал, в особенности внедрение русских суверенных активов для финансирования этого видения.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Америка не против того, чтобы российские ракеты и истребители были сбиты еще над территорией РФ с помощью американского оружия.

В американском Белом доме подтвердили, что США будут присутствовать на Саммите мира, организуемом Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров предостерег США от размещения своих ракет в Европе и пригрозил ядерным ответом.