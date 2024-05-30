США дозволяють Україні використовувати передані їй системи протиповітряної оборони на території РФ

Робота української ППО. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Штати не проти того, щоб російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі над Росією. Вони також дозволяють Україні використовувати передані системи протиповітряної оборони на території ворога.

Про це Ентоні Блінкен сказав на пресконференції в Молдові, передає The Washington Post.

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Блінкен зазначив, що США адаптувалися до умов, що змінюються на полі бою. За його словами, оскільки Росія проводить нову тактику, вони будуть продовжувати це робити.

"Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу Україні", — сказав американський чиновник.

Однак траплялися випадки, коли у США висловлювали заклопотаність з приводу атак на території РФ. Зокрема, було скасовано заплановану атаку ГУР на Москву. Американці побоювалися агресивної відповіді Кремля.

Також вони були проти ударів по нафтопереробних заводах на території РФ, хоча вони завдавалися українською зброєю.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна не накладала обмежень на використання переданої Україні зброї за межами її території. За його словами, українці можуть воювати так, як хочуть.

Також в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.