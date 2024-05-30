США разрешают Украине использовать переданные ей системы противовоздушной обороны на территории РФ

Работа украинской ПВО. Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не против того, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе над Россией. Они также разрешают Украине использовать переданные системы противовоздушной обороны на территории врага.

Об этом Энтони Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове, передает The Washington Post.

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Блинкен отметил, что США адаптировались к изменяющимся условиям на поле боя. По его словам, поскольку Россия проводит новую тактику, они будут продолжать это делать.

"Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, если они представляют угрозу Украине", — сказал американский чиновник.

Однако бывали случаи, когда в США выражали озабоченность по поводу атак на территории РФ. В частности, была отменена запланированная атака ГУР на Москву. Американцы опасались агрессивного ответа Кремля.

Также они были против ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ, хотя они наносились украинским оружием.

Напомним, замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна не накладывала ограничений на использование переданного Украине оружия за пределами ее территории. По его словам, украинцы могут воевать так, как хотят.

Также в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.