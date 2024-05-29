Цезарій Томчик заявив, що Польща не обмежувала застосування переданої Україні зброї

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Фото: RadioZET

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна не накладала обмежень на використання переданої Україні зброї за межами її території. За його словами, українці можуть воювати так, як хочуть.

Про це Цезарій Томчик сказав в інтерв'ю Radio ZET у середу, 29 травня.

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Польща не обмежує використання переданої Україні зброї

Відповідаючи на запитання щодо можливості використання польської військової техніки, переданої Україні, на території Росії, Томчик зазначив, що українці мають право вести війну так, як вони вважають за краще.

"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне. Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", — наголосив Томчик.

За його словами, західні країни також повинні зняти обмеження на використання зброї на території РФ, якщо такі існують.

Томчик зазначив, що Польща вже передала Україні 44 партії допомоги і готує нову.

"Загалом в сумі це пожертви на рівні 15-20 мільярдів злотих", — додав заступник міністра.

Нагадаємо, Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Він не вважає, що надання далекобійної зброї Україні загострить конфлікт.

Також в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.