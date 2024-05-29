Цезарий Томчик заявил, что Польша не ограничивала применение переданного Украине оружия

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Фото: RadioZET

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна не накладывала ограничений на использование переданного Украине оружия за пределами ее территории. По его словам, украинцы могут воевать так, как хотят.

Об этом Цезарий Томчик сказал в интервью Radio ZET в среду, 29 мая.

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Отвечая на вопрос о возможности использования польской военной техники, переданной Украине, на территории России, Томчик отметил, что украинцы имеют право вести войну так, как они считают лучше.

"Мы решили помочь Украине в конфликте, Украина подверглась зверскому нападению, поэтому она имеет право защищаться так, как считает нужным. Польша не применяет ограничений, когда речь идет об использовании украинцами польского оружия", — подчеркнул Томчик.

По его словам, западные страны также должны снять ограничения на использование оружия на территории РФ, если такие существуют.

Томчик отметил, что Польша уже передала Украине 44 партии помощи и готовит новую.

"Всего в сумме это пожертвования на уровне 15-20 миллиардов злотых", — добавил заместитель министра.

Напомним, Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России. Он не считает, что предоставление дальнобойного оружия Украине обострит конфликт.

Также в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.