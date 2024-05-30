Удары ВСУ по России американским оружием

Президент США Джо Байден. Фото: DW

Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Об этом пишет Politico в четверг, 30 мая.

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Так, Байден разрешил ВСУ бить американским оружием исключительно в районе Харькова. Этот шаг важен, поскольку он поможет Украине лучше защитить второй по величине город.

Один из чиновников США рассказал, что недавно глава Белого дома поручил своей команде обеспечить возможность использования американского оружия для ведения ответного огня в Харькове, "чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удар или готовятся нанести его".

Издание пишет, что Украина обратилась к США с просьбой на разрешение избивать по российским объектам только после того, как войска РФ начали наступление на Харьков. Фактически теперь ВСУ могут использовать предоставленные США ракеты и пусковые установки, чтобы сбивать российские самолеты-бомбардировщики.

Однако запрещено использование оружия для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет дальнего радиуса действия для поражения военных объектов в глубине России.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

А Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.