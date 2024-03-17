Україна та Данія підписали безпекову угоду

Прем'єр міністра Данії Метте Фредеріксен та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали безпекову угоду між двома країнами. За словами глави держави, Європа здатна бути силою, яка не допускає хаосу.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 17 березня.

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Зеленський подякував Данії за солідарність з Україною. Він наголосив, що підписана безпекова угода між державами дає нові безпекові перспективи.

"Посилення тиску на Росію, оборонна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху у Євросоюз і НАТО — усе те, що зміцнює нас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За словами глави держави, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Також у другу річницю війни, 24 лютого, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Раніше двосторонню угоду про безпеку було підписано з Німеччиною.