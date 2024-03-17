Украина и Дания подписали соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о безопасности между двумя странами. По словам главы государства, Европа способна быть силой, не допускающей хаоса.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 17 марта.
Соглашение по безопасности между Украиной и Данией
Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Он подчеркнул, что подписанное соглашение о безопасности между государствами дает новые перспективы безопасности.
"Усиление давления на Россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО — все то, что укрепляет нас", — добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам главы государства, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
Также во вторую годовщину войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.
Ранее двустороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.
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