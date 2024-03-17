Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о безопасности между двумя странами. По словам главы государства, Европа способна быть силой, не допускающей хаоса.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 17 марта.

Читайте также:

Соглашение по безопасности между Украиной и Данией

Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Он подчеркнул, что подписанное соглашение о безопасности между государствами дает новые перспективы безопасности.

"Усиление давления на Россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО — все то, что укрепляет нас", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам главы государства, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Также во вторую годовщину войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.