Зеленский прибыл в Сингапур — подробности визита.

Владимир Зеленский во время визита в Сингапур. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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По его словам, глобальная безопасность невозможна, когда Россия игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, вместо этого шантажируя "голодом, тьмой и ядерным оружием".

"Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности — это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", — резюмировал он.

Также глава государства анонсировал ряд переговоров с ведущими чиновниками:

президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом;

премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом;

экс-президентом страны Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой;

министром обороны США Ллойдом Остином;

а также с сингапурскими инвесторами и бизнесменами.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, не так давно Владимир Зеленский находился в Норвегии, где подписал с премьером страны Йонасом Гар Стере безопасное соглашение.

Ранее наша страна в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.