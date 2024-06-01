Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский прилетел на конференцию безопасности в Сингапуре arrow

Зеленский прилетел на конференцию безопасности в Сингапуре

1 июня 2024 14:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский прибыл в Сингапур — подробности визита.
Владимир Зеленский во время визита в Сингапур. Фото: Telegram Владимира Зеленского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Читайте также:

Зеленский прибыл в Сингапур

По его словам, глобальная безопасность невозможна, когда Россия игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, вместо этого шантажируя "голодом, тьмой и ядерным оружием".

"Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности — это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", — резюмировал он.

Также глава государства анонсировал ряд переговоров с ведущими чиновниками:

  • президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом;
  • премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом;
  • экс-президентом страны Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой;
  • министром обороны США Ллойдом Остином;
  • а также с сингапурскими инвесторами и бизнесменами.
зеленый сингапур
Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, не так давно Владимир Зеленский находился в Норвегии, где подписал с премьером страны Йонасом Гар Стере безопасное соглашение.

Ранее наша страна в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.

Украина
Владимир Зеленский
Сингапур
Ллойд Остин
ООН
Офис президента
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей