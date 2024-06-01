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Зеленський відреагував на серію російських атак цієї ночі та звернувся до партнерів

1 червня 2024 11:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Росія не припиняє тероризувати Україну — Зеленський заявив про важливість допомоги
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Зеленський заявив, що ворог користується тим, що в Україні не достатня кількість засобів ППО. І, аби припинити цей терор, партнерам необхідно забезпечити наших воїнів усіма необхідними спроможностями та допомогти захистити українське небо.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у суботу, 1 червня.

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Ворог наніс черговий обстріл по цивільним, інфраструктурі та енергетичним об'єктам України. Для цього вночі, 1 червня, він запустив понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів по типу "Шахед". 

"Я вдячний нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання. Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу", — зазначив Зеленський.

Він наголосив на тому, що головна мета Росії — нормалізувати терор, зважаючи на відсутність достатньої кількості засобів ППО. 

За його словами, повний захист українського неба має стати нормою і партнери точно знають, що нам необхідні додаткові системи Patriot і сучасні системи ППО. А також прискорення та збільшення поставок F-16 в Україну.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України заявив, що перемовини з Росією є неможливими. На його думку, будь-яка мирна угода може стати "пасткою".

Раніше ми писали, що Україна очікує на поставку семи систем ППО Patriot, які стануть важливим етапом у зміцненні обороноздатності країни. Ці системи не лише змінять оборонну стратегію, але й допоможуть в  підтримці безпеки повітряного простору країни.

Володимир Зеленський
ППО
військова допомога
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війна
окупанти
обстріли
Шахед
Офіс президента
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