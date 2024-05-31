Зеленський пояснив, чому мирна угода з Росією буде пасткою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Guardian

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини з Росією є неможливими. Він вважає, що будь-яка мирна угода може стати "пасткою".

Про це глава держави заявив у інтерв'ю виданню The Guardian у п'ятницю, 31 травня.

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На думку Президента, Володимир Путін не буде дотримуватися умов будь-якої угоди і "в це не можна повірити". Зеленський також зазначив, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в 2022 році, оскільки відповідь Заходу на анексію Криму та конфлікт на сході України в 2014 році була недостатньою.

Зеленський наголосив, що Росія вимагає від України визнання нових територіальних змін. Він висловив занепокоєння, що будь-яке припинення бойових дій буде використане Москвою для підготовки до нових атак. Президент порівняв ситуацію в Україні з Другою світовою війною, хоча вона і відбувається в менших масштабах, але через подібну "ідеологію російського фашизму". Він також порівняв дії Путіна з нацистською Німеччиною, згадуючи "масові страти, поховання та зґвалтування".

Нагадаємо, Зеленський відреагував на дозвіл Сполучених Штатів завдавати ударів по території Російської Федерації американською зброєю. Він зазначив, що це крок вперед, проте треба побачити результати такого рішення це на практиці.

Раніше Зеленський розповів, що на сьогодні близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.