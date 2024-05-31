Зеленський відреагував на дозвіл США бити по території РФ американською зброєю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дозвіл Сполучених Штатів завдавати ударів по території Російської Федерації американською зброєю. Він зазначив, що це крок вперед, проте треба побачити результати такого рішення це на практиці.

Таку заяву глава держави зробив під час пресконференції із учасниками третього саміту Україна — Північна Європа.

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Глава держави зазначив, що інформацію про дозвіл отримав через військових вранці 31 травня.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що рішення США щодо використання наданої зброї є кроком вперед і дає змогу Україні ефективніше захищати мешканців своїх прикордонних територій. Він додав, що хоче побачити, як це реалізується на практиці.

Рішення США і Німеччини

Президент США Джо Байден під тиском своїх радників дозволив Україні завдавати обмежених ударів по території Росії з використанням зброї американського виробництва. Такі зміни у політиці Білого дому можуть стати новим главою у війні для України.

Уряд Німеччини також дозволив Україні атакувати цілі у Росії німецькою зброєю. Однак це стосується лише російської території, яка межує з Харківською областю.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.