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Зеленский отреагировал на разрешение США бить по территории РФ американским оружием

31 мая 2024 17:17
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский отреагировал на разрешение США бить по территории РФ американским оружием
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрешение Соединенных Штатов наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием. Он отметил, что это шаг вперед, однако нужно увидеть результаты такого решения на практике.

Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина — Северная Европа.

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Глава государства отметил, что информацию о разрешении получил из-за военных утром 31 мая.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали об этом", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что решение США по использованию предоставленного оружия является шагом вперед и позволяет Украине более эффективно защищать жителей своих приграничных территорий. Он добавил, что хочет увидеть, как это реализуется на практике.

Решения США и Германии

Президент США Джо Байден под давлением своих советников разрешил Украине наносить ограниченные удары по территории России с использованием оружия американского производства. Подобные изменения в политике Белого дома могут стать новой главой в войне для Украины.

Правительство Германии также разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

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