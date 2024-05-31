Зеленский объяснил, почему мирное соглашение с Россией будет ловушкой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией невозможны. Он считает, что любое мирное соглашение может стать "ловушкой".

Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Guardian в пятницу, 31 мая.

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По мнению президента, Владимир Путин не будет соблюдать условия какого-либо соглашения и "в это нельзя поверить". Зеленский также отметил, что Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, поскольку ответ Запада на аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины в 2014 году был недостаточным.

Зеленский подчеркнул, что Россия требует от Украины признания новых территориальных изменений. Он выразил обеспокоенность, что любое прекращение боевых действий будет использовано Москвой для подготовки к новым атакам. Президент сравнил ситуацию в Украине со Второй мировой войной, хотя она и происходит в меньших масштабах, но из-за подобной "идеологии российского фашизма". Он также сравнил действия Путина с нацистской Германией, упоминая "массовые казни, захоронения и изнасилования".

Напомним, Зеленский отреагировал на разрешение Соединенных Штатов наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием. Он отметил, что это шаг вперед, однако нужно увидеть результаты такого решения на практике.

Ранее Зеленский рассказал, что на сегодня около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.