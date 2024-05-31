Зеленський спрогнозував, коли Україна отримає запрошення до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наша держава повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. Втім, західні союзники закликали главу держави не мати аж надто великих сподівань.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі Північних країн у Стокгольмі.

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Приєднання України до НАТО

Глава держави наголосив, що серед тем обговорень були старт перемовин про членство в ЄС у червні та підготовка до ювілейного саміту НАТО, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні.

Президент України висловив сподівання, що саміт буде продуктивний. При цьому він додав, що його результати будуть неповними без надання офіційного запрошення Україні на вступ до альянсу.

Стримана реакція союзників

В свою чергу західні політики застерігають Київ від занадто великих очікувань.

При цьому окремі країни — передусім Польща та країни Балтії — підтримують прискорений вступ України. Інша група — в першу чергу США та Німеччина — виступають проти запрошення України до Альянсу до завершення війни з Росією.

Раніше ми повідомляли, що одне з найгостріших питань майбутнього України — членство в НАТО, проти чого виступають європейські та американські урядовці. Хоча попри всі погрози від Росії, стали відомі декілька сценаріїв ймовірного приєднання нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати ймовірність введення військ на територію України. За його словами, потрібно зробити так, щоб російський диктатор Володимир Путін лише здогадувався про їх наміри.