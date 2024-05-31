Росії вдається здійснювати тиск на Європу

Пожежа в ТЦ у Варшаві. Фото: WawaHotNews24

Президент Росії Володимир Путін посилює низку диверсійних атак у країнах Європи. Таким чином йому вдається здійснювати тиск на НАТО, навіть не вторгаючись військовим шляхом.

Про це пише Bloomberg у п'ятницю, 31 травня.

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Російські диверсії в Європі

У матеріалі йдеться, що громадяни Росії були заарештовані в Німеччині за звинуваченням у плануванні атак на військові об'єкти. А прокуратура Англії стверджує, що російські агенти підпалили склад з допомогою для України.

Водночас Швеція розслідує ймовірні акти саботажу, які спонсорувалися Росією, а уряд Чехії звинувачує Москву в саботажі на своїх об'єктах залізниці. Також низку "змов" на своїй території розкрила Естонія — російські кораблі підозрюються в атаках на комунікаційні кабелі та вітряні електростанції в Північному морі.

У матеріалі йдеться, що Москва може бути причетна до підозрілих пожеж у Європі, зокрема, у торговому центрі Польщі.

"Росія, природно, заперечує свою провину, але там, де так багато диму — в прямому чи переносному сенсі — ймовірно, є якась пожежа", — пише видання.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія веде "тіньову війну" проти Європи. Вона спрямована на послаблення західної підтримки України чи принаймні на покарання європейських країн за її надання. Поведінка Росії у будь-якому разі формуватиме безпекове середовище в Європі та далеко за її межами, не зважаючи на те, яких втрат вона зазнає в Україні та коли закінчиться війна.

Bloomberg зауважує, що Росія вже давно спонсорує таємні акти руйнування в Європі: ще у 2014 році російські агенти саботували чеські склади боєприпасів, що містили зброю, яка призначалася для України.

Протягом багатьох років вона спонсорувала спроби державних переворотів і замахів від Чорногорії до Німеччини.

Видання пише, що багато європейських урядів побоюються планів Путіна щодо нових війн. Зокрема, протягом трьох-п'яти років Росія може напасти на одного з європейських членів Організації Північноатлантичного договору.

Раніше стало відомо, що у Європі почастішали випадки диверсій, шпигунства та залякувань, за якими, ймовірно, стоїть Головне розвідувальне управління Росії.

Крім того, розвідка українських союзників дедалі частіше спостерігає зростання різноманітних диверсій в Європі з боку сил ФСБ та росіян. Кремль це робить для зриву міжнародної підтримки військових зусиль України.