России удается оказывать давление на Европу

Пожар в ТЦ в Варшаве Фото: WawaHotNews24

Президент России Владимир Путин усиливает ряд диверсионных атак в странах Европы. Таким образом ему удается оказывать давление на НАТО, даже не вторгаясь военным путем.

Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 31 мая.

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Российские диверсии в Европе

В материале говорится, что граждане России были арестованы в Германии по обвинению в планировании атак на военные объекты. А прокуратура Англии утверждает, что российские агенты подожгли склад с помощью для Украины.

В то же время, Швеция расследует вероятные акты саботажа, которые спонсировались Россией, а правительство Чехии обвиняет Москву в саботаже на своих объектах железной дороги. Также ряд заговоров на своей территории раскрыла Эстония — российские корабли подозреваются в атаках на коммуникационные кабели и ветряные электростанции в Северном море.

В материале говорится, что Москва может быть причастна к подозрительным пожарам в Европе, в частности, в торговом центре Польши.

"Россия, естественно, отрицает свою вину, но там, где так много дыма — в прямом или переносном смысле — вероятно, есть какой-то пожар", — пишет издание.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия ведет "теневую войну" против Европы. Она направлена на ослабление западной поддержки Украины или, по крайней мере, на наказание европейских стран за ее оказание. Поведение России в любом случае будет формировать среду безопасности в Европе и далеко за ее пределами, несмотря на то, какие потери она несет в Украине и когда закончится война.

Bloomberg отмечает, что Россия уже давно спонсирует тайные акты разрушения в Европе: еще в 2014 году российские агенты саботировали чешские склады боеприпасов, которые содержали оружие, предназначенное для Украины.

В течение многих лет она спонсировала попытки государственных переворотов и покушений от Черногории до Германии.

Издание пишет, что многие европейские правительства опасаются планов Путина относительно новых войн. В частности, в течение трех-пяти лет Россия может напасть на одного из европейских членов Организации Североатлантического договора.

Ранее стало известно, что в Европе участились случаи диверсий, шпионажа и запугиваний, за которыми, вероятно, стоит Главное разведывательное управление России.

Кроме того, разведка украинских союзников все чаще наблюдает рост диверсий в Европе со стороны сил ФСБ и россиян. Кремль делает это для срыва международной поддержки военных усилий Украины.