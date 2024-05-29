США спостерігають за втручаннями спецслужб РФ у світові події

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки спільно з європейськими союзниками слідкують за зловмисними діями російських спецслужб у світі. Це робиться з метою підвищити стійкість до діяльності росіян.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 28 травня.

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США спостерігають за російськими спецслужбами

"Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ. — Ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном", — зазначив Кірбі.

Він додав, що США "з великим занепокоєнням" слідкують за зловмисною активністю Росії. Йдеться про втручання у вибори, спроби інформаційного впливу, а також диверсії.

Нагадаємо, що російські спецслужби підбурюють українську молодь до виступів проти мобілізації. Такі провокації зафіксовані, зокрема, у Сумській області, яка межує з країною-агресором.

Крім того, на початку травня європейські спецслужби попередили свої уряди про можливі диверсії, заплановані Росією на всьому континенті. Вони можуть включати вибухи, підпали та напади на інфраструктуру.

Також ЗМІ занепокоєні тим, що додаток Telegram став ключовою зброєю російських пропагандистів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європейському Союзу.