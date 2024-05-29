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США совместно с Европой следят за активностью российских спецслужб в мире

29 мая 2024 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США наблюдают за вмешательствами спецслужб РФ в мировые события
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки совместно с европейскими союзниками следят за злонамеренными действиями российских спецслужб в мире. Это делается с целью повысить устойчивость к деятельности россиян.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 мая.

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США наблюдают за российскими спецслужбами

"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, чтобы сделать все возможное для повышения устойчивости (к гибридным действиям РФ. — Ред.) не только у себя в стране, но и для них за рубежом", — отметил Кирби.

Он добавил, что США "с большой обеспокоенностью" следят за злонамеренной активностью России. Речь идет о вмешательстве в выборы, попытках информационного влияния, а также диверсии.

Напомним, что российские спецслужбы подстрекают украинскую молодежь к выступлениям против мобилизации. Такие провокации зафиксированы, в частности, в Сумской области, граничащей со страной-агрессором.

Кроме того, в начале мая европейские спецслужбы предупредили свои правительства о возможных диверсиях, запланированных Россией на всем континенте. Они могут включать взрывы, поджоги и нападения на инфраструктуру.

Также СМИ обеспокоены тем, что приложение Telegram стало ключевым оружием российских пропагандистов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в Европейском Союзе.

США
выборы
дезинформация
ФСБ
пропаганда
Джон Кирби
Россия

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