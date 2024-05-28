Telegram став основною зброєю проросійських пропагандистів в ЄС, — Bloomberg

Вхід у додаток Telegram. Фото: Shutterstock.

Месенджер Telegram став ключовою зброєю російських пропагандистів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в Європейському Союзу. Росіяни поширюють свої наративи в ЄС, користуючись м'якими правилами месенджера, а влада Євросоюзу майже нездатна цьому протистояти.

Про це йдеться у статті видання Bloomberg "Замало для поліції, забагато, щоб ігнорувати".

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Дезінформація поширюється безконтрольно

Журналісти відзначають, що європейські чиновники попри намагання, практично безсилі обмежити Telegram. При цьому прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що дезінформація поширюється в месенджері відкрито та абсолютно безконтрольно.

Проросійська пропагандистська кампанія в ЄС спирається на шквал онлайн-технік. До них відносяться публікації у соціальних мережах, статті у державних ЗМІ, сфабриковані новини, що імітують зовнішній вигляд законних вебсайтів, а також анонімні коментарі до реальних.

"Telegram є популярним серед різних проросійських суб'єктів, а також серед окремих осіб, які вже давно поширюють дезінформацію, оскільки модерація контенту практично відсутня", — заявив колишній директор Центру протидії гібридним загрозам при Міністерстві внутрішніх справ Словаччини Даніель Міло.

Більше того, нещодавно ЄС посилив свої повноваження щодо боротьби з незаконним та шкідливим контентом, намагаючись перешкодити зловмисникам поширювати дезінформацію напередодні європейських виборів. Та журналісти пишуть, що коли справа стосується Telegram, ці заходи не дуже ефективні, адже дієві інструменти можна застосовувати лише до платформ з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів у Європі. Тоді як Telegram, за словами його власників, має 41 мільйон.

За словами Каллас, якби месенджер був визнаний дуже великою онлайн-платформою, він був би зобов'язаний вжити заходів проти поширення дезінформації та запровадити жорсткіші протоколи модерації контенту.

Агентство також додає, що основними темами зусиль росії щодо дезінформації є війна проти України, конфлікт на Близькому Сході, імміграція, зміна клімату та майбутні вибори до Європейського парламенту.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія" пропонують створити українські волонтери, і він вже отримав назву "Дія.Канали".

Раніше засновник Telegram Павло Дуров заявив, що Apple вимагає обмежити доступ українців до низки каналів у месенджері.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов пропонує законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися, щоб визначити, хто стоїть за кожним медіаресурсом, оскільки Telegram набув статусу засобу масової інформації.