В Україні може з'явитися сервіс "Дія.Канали" — що відомо про проєкт

Волонтери ГО "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін і Олександр Олешко. Фото: Укрінформ

В Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж, як альтернатива месенджеру Telegram. Захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія" пропонують створити українські волонтери, і він вже отримав назву "Дія.Канали".

Про це розповіли члени ГО "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін та Олександр Олешко на презентації в агентстві "Укрінформ".

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За словами Соломикіна, абсолютна безпека в месенджерах неможлива, особливо в контексті війни. Вся інформація, що потрапляє в Інтернет, може опинитися у відкритому доступі, чим часто користується Росія.

"Жоден інструмент, жоден месенджер не може бути на 100% безпечним. Як я вже казав все, що потрапляє в інтернет, так чи інакше може з'явитися у відкритому доступі. Це може бути в результаті банальної помилки людини, яка користується месенджером, помилки на стороні самого месенджеру, або якісь розробники можуть зливати цю інформацію. І тому в принципі немає безпечних месенджерів. Тим більш, Telegram, до нього, напевно, найбільше питань", — додав Олешко.

Він додав, що коли користувач відправив іншій людині свої паспортні дані, а потім вирішив видалити цю інформацію, то в більшості платформ на сьогодні є можливість миттєвого видалення, й потім ця інформація відфільтровується із серверів, що її підтримують. Проте розробники довели, що після видалення інформація зберігається в Тelegram ще протягом декількох годин.

"Ми не знаємо, куди вона потрапляє. Можливо, вона дійсно видаляється, щоб не перевантажувати сервери. Проте сам факт такої "затримки" схиляє нас до того, що телеграм є небезпечним для передачі даних. Для особистого спілкування — ми не рекомендуємо забороняти в цілому будь-які соцмережі, це справа вибору кожної людини. Разом із цим кожна особа хоче, щоб її персональні дані були захищеними", — наголошує Олешко.

Презентація проєкту. Джерело: Укрінформ

Щоб не перевантажувати наявні можливості "Дії", розробники пропонують створити окремий сервіс "Дія. Канали" з авторизацією через материнський. Переваги розробки українського комунікаційного сервісу — очевидні, кажуть розробники.

"Користувачам це дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, якісних українських медіа та громадських організацій. Водночас і представники влади, медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікацій", — сказав Олександр Олешко.

Нагадаємо, раніше засновник Telegram Павло Дуров заявив, що Apple вимагає обмежити доступ українців до низки каналів у месенджері.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов пропонує законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися, щоб визначити, хто стоїть за кожним медіаресурсом, оскільки Telegram набув статусу засобу масової інформації.