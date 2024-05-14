В Украине может появиться сервис "Действие.Каналы" — что известно о проекте

Волонтеры ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко. Фото: Укринформ

В Украине может появиться отечественный прототип соцсетей, как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали".

Об этом рассказали члены ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко на презентации в агентстве "Укринформ".

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По словам Соломыкина, абсолютная безопасность в мессенджерах невозможна, особенно в контексте войны. Вся информация, попадающая в Интернет, может оказаться в открытом доступе, чем часто пользуется Россия.

"Ни один инструмент, ни один мессенджер не может быть на 100% безопасным. Как я уже говорил все, что попадает в интернет, так или иначе может появиться в открытом доступе. Это может быть в результате банальной ошибки человека, пользующегося мессенджером, ошибки на стороне самого мессенджера, или какие-то разработчики могут сливать эту информацию. И поэтому в принципе нет безопасных мессенджеров. Тем более, Telegram, к которому, наверное, больше всего вопросов", — сказал он.

Он добавил, что когда пользователь отправил другому человеку свои паспортные данные, а затем решил удалить эту информацию, то у большинства платформ на сегодняшний день есть возможность мгновенного удаления, и потом эта информация отфильтровывается с поддерживающих ее серверов. Однако разработчики доказали, что после удаления информация хранится в Telegram еще в течение нескольких часов.

"Мы не знаем, куда она попадает. Возможно, она действительно удаляется, чтобы не перегружать серверы. Однако сам факт такой "задержки" склоняет нас к тому, что телеграмм опасен для передачи данных. Для личного общения — мы не рекомендуем запрещать в целом любые соцсети, это дело выбора каждого человека. Вместе с этим каждый человек хочет, чтобы его персональные данные были защищены", — отмечает Олешко.

Презентация проекта. Источник: Укринформ

Чтобы не перегружать имеющиеся возможности "Дії", разработчики предлагают создать отдельный сервис "Дія. Канали" с авторизацией через материнский. Преимущества разработки украинского коммуникационного сервиса очевидны, говорят разработчики.

"Пользователям это позволит получать своевременную скорую информацию от официальных представителей власти, например Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, качественных украинских медиа и общественных организаций. В то же время и представители власти, медиа и общественного сектора получают надежный канал коммуникаций", — сказал Александр Олешко.

Напомним, ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple требует ограничить доступ украинцев к ряду каналов в мессенджере.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram получил статус средства массовой информации.