Представник Telegram пояснив, чому блокувалися чат-боти українських спецслужб

Месенджер Telegram. Фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak

Месенджер Telegram відновив доступ до низки чат-ботів, які використовуються українськими спецслужбами для збору інформації про військові дії Росії. Там заявили, що блокування сталося через помилку.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 29 квітня.

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Блокування чат-ботів українських спецслужб

Деякі з чат-ботів, якими керує український уряд, дозволяють людям повідомляти про місцеперебування російської військової техніки та особового складу на території України.

Представник Telegram заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені". Він не надав додаткових деталей.

Видання зазначає, що минулого тижня засновник Telegram повідомив, що його компанія отримала офіційний запит від Apple щодо певних змін, які стосуються каналів "загальних новин і пропаганди", доступних українським користувачам.

Тоді він зазначив, що компанія "як і раніше буде забороняти акаунти і ботів, які збирають координати для ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".

Нагадаємо, 28 квітня у Telegram заблокували українські чат-боти для передачі даних Силам оборони.

Коментуючи таку ситуацію, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це ніяк не пов'язано з критикою месенджера від української влади.

Водночас на блокування чат-ботів українських спецслужб відреагували в ГУР. Там наголосили, що блокування відбулося всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво соцмережі декларувало.