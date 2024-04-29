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Юрчишин пояснив, який зв'язок між блокуванням чат-ботів та критикою Telegram від української влади

29 квітня 2024 10:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Юрчишин пояснив, який зв'язок між блокуванням чат-ботів та критикою Telegram від української влади
Народний депутат Ярослав Юрчишин. Фото: goloszmin.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Соціальна мережа Telegram в неділю, 28 квітня, заблокувала чат-боти Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Міністерства цифрової трансформації. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це ніяк не пов'язано з критикою месенджера від української влади.

Про це Юрчишин написав у Facebook у понеділок, 29 квітня.

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"Одразу ж ряд реальних акаунтів і ще більше ботів почали намагатися пояснити це критикою Телеграму з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою", — зазначив Юрчишин.

Він зазначив, що це "дивний приклад стокгольмського синдрому" — щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних. 

Депутат пояснив, що українській владі вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram, що не сподобалося ФСБ і вони змусили власника месенджера Павла Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною — перш за все з воєнними діями.

Таким чином росіяни очікували, що частина українського суспільства сприйме це не як атаку з боку спецслужб РФ, а за принципом "не варто було критикувати".

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Скриншот допису Юрчишина

Раніше ми писали, що у Telegram перестали працювати офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. 

Крім того, на блокування чат-ботів українських спецслужб відреагували в ГУР. Там наголосили, що блокування відбулося всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво соцмережі декларувало.

СБУ
соцмережі
Telegram
ГУР
блокування

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