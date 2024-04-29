Юрчишин объяснил, какая связь между блокировкой чат-ботов и критикой Telegram от украинских властей

Народный депутат Ярослав Юрчишин. Фото: goloszmin.org

Социальная сеть Telegram в воскресенье, 28 апреля, заблокировала чат-боты Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации. Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что это никак не связано с критикой мессенджера от украинских властей.

Об этом Юрчишин написал в Facebook в понедельник, 29 апреля.

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"Сразу же ряд реальных аккаунтов и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой Телеграммы со стороны украинских властей по поводу отсутствия сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой", — отметил Юрчишин.

Он отметил, что это "странный пример стокгольмского синдрома" — нечто вроде объяснения введения российских войск потребностью в защите русскоязычных.

Депутат объяснил, что украинским властям удалось найти решение о блокировке российской пропаганды в Telegram, что не понравилось ФСБ, и они заставили владельца мессенджера Павла Дурова заблокировать то, что связано с Украиной — прежде всего с военными действиями.

Таким образом, россияне ожидали, что часть украинского общества воспримет это не как атаку со стороны спецслужб РФ, а по принципу "не стоило критиковать".

Скриншот поста Юрчишина

Ранее мы писали, что в Telegram перестали работать официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны.

Кроме того, на блокировку чат-ботов украинских спецслужб отреагировали в ГУР. Там подчеркнули, что блокировка состоялась вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство соцсети декларировало.