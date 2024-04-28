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У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — журналіст

28 квітня 2024 23:47
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — журналіст
Додаток Telegram на екрані смартфона. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Telegram не працюють офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Їх на тлі закликів до заборони мессенджера в Україні заблокували.

Про це в неділю, 28 квітня, повідомив журналіст Костянтин Риженко.

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У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — Костянтин Риженко - фото 1
Скриншот повідомлення Костянтина Риженка

Які українські Telegram-боти не працюють

Риженко повідомив, що наразі недоступні: бот "єВорог", офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор з півдня України, бот ППО для відстеження "Шахедів".

У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — Костянтин Риженко - фото 2
Не працює офіційний бот ГУР. Скриншот переходу за посиланням на бот.

За словами журналіста, через чутки про підконтрольність  Telegram ФСБ засновник мессенджера заявив, що видалятиме боти для передачі координат і в українців, і в росіян.

Також Риженко наголосив, що замість справжніх українських ботів у мессенджері є фальшиві. Зокрема, в бота "єВорог" завжди було чимало клонів, які збирали дані про користувачів і передавали цю інформацію російським спецслужбам. Такі боти, на жаль, досі працюють, тому важливо не переходити за цими посиланнями, аби не допомагати ворогу.

У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — Костянтин Риженко - фото 3
Фейкові боти "єВорог", які досі працюють. Скриншот.

Нагадаємо, в Україні розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа. Зокрема, планують регулювати ворожу дезінформацію в Telegram, TikTok та на YouTube. 

Також ми повідомляли про те, що у Верховній Раді прокоментували можливість блокування мессенджера Telegram в Україні. Голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин зазначив, що для блокування мессенджера має бути рішення РНБО, а це можливо лише в разі критичної ситуації з витоком інформації.

 

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