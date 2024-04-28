У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — журналіст

Додаток Telegram на екрані смартфона. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Telegram не працюють офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Їх на тлі закликів до заборони мессенджера в Україні заблокували.

Про це в неділю, 28 квітня, повідомив журналіст Костянтин Риженко.

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Скриншот повідомлення Костянтина Риженка

Які українські Telegram-боти не працюють

Риженко повідомив, що наразі недоступні: бот "єВорог", офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор з півдня України, бот ППО для відстеження "Шахедів".

Не працює офіційний бот ГУР. Скриншот переходу за посиланням на бот.

За словами журналіста, через чутки про підконтрольність Telegram ФСБ засновник мессенджера заявив, що видалятиме боти для передачі координат і в українців, і в росіян.

Також Риженко наголосив, що замість справжніх українських ботів у мессенджері є фальшиві. Зокрема, в бота "єВорог" завжди було чимало клонів, які збирали дані про користувачів і передавали цю інформацію російським спецслужбам. Такі боти, на жаль, досі працюють, тому важливо не переходити за цими посиланнями, аби не допомагати ворогу.

Фейкові боти "єВорог", які досі працюють. Скриншот.

Нагадаємо, в Україні розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа. Зокрема, планують регулювати ворожу дезінформацію в Telegram, TikTok та на YouTube.

Також ми повідомляли про те, що у Верховній Раді прокоментували можливість блокування мессенджера Telegram в Україні. Голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин зазначив, що для блокування мессенджера має бути рішення РНБО, а це можливо лише в разі критичної ситуації з витоком інформації.