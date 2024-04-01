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У Верховній Раді прокоментували ймовірність блокування Telegam в Україні

1 квітня 2024 11:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Верховній Раді прокоментували ймовірність блокування Telegam в Україні
Застосунок Telegram на смартфоні. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин розповів, що оптимальний варіант взаємодії з будь-якою соціальною мережею — налагодження контакту з адміністрацією і механізмів. Раніше Telegram взагалі ігнорував звернення української влади, однак тепер вона "виходить на людей".

Про це Юрчишин розповів в інтерв'ю РБК-Україна

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Юрчишин наголосив найкращий варіант взаємодії з будь-якою соціальною мережею — налагодження контакту з адміністрацією і механізмів, які дають можливість впливати на дії, які суперечать Кримінальному кодексу України.

"Наприклад, коли Сполучені Штати виявили в Telegram пабліки, пов'язані з ІДІЛ, спочатку Telegram теж намагався проігнорувати ці факти, але почався повномасштабний судовий процес і Telegram без зайвих слів позакривав канали і познімав верифікацію з акаунтів", — пояснив він. 

Що не подобається українській владі в Telegram

За словами голови комітету, є декілька речей в Telegram, які не можуть не напружувати, перш за все це політичний аспект. Раніше керівництво месенджера запевняло, що Telegram відкидає політику, нікого не блокує за політичні погляди і позиції, однак коли вже покійний Навальний створив бот для того, щоб збирати інформацію про попередні так звані вибори в Росії він був моментально заблокований.

"Такі історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії є, показують, що комунікація у Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась", — стверджує Юрчишин. 

Чи заблокують Telegram в Україні

Урядовець пояснив, що для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Він додав, щоб внести якісь санкції, потрібно пройти цілий нелегкий шлях. 

"Історія в тому, що для того, щоб внести якісь санкції, потрібно пройти цілий шлях. Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення цього на РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Чи її можна задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим", — підсумував Юрчишин. 

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні. 

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

Також ми писали, що з 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть контролювати, хто має можливість надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram. Нову функцію запровадять через численні повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. 

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