В Верховной Раде прокомментировали возможность блокирования Telegam в Украине

Приложение Telegram на смартфоне. Фото:

Глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин рассказал, что оптимальный вариант взаимодействия с любой социальной сетью — налаживание контакта с администрацией и механизмов. Ранее Telegram вообще игнорировал обращение украинских властей, однако теперь они "выходят на людей".

Об этом Юрчишин рассказал в интервью РБК-Украина.

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Юрчишин отметил лучший вариант взаимодействия с любой социальной сетью — налаживание контакта с администрацией и механизмов, позволяющих влиять на действия, противоречащие Уголовному кодексу Украины.

"Например, когда Соединенные Штаты обнаружили в Telegram паблики, связанные с ИГИЛ, сначала Telegram тоже пытался проигнорировать эти факты, но начался полномасштабный судебный процесс и Telegram без лишних слов закрывал каналы и снял верификацию с аккаунтов", — пояснил он.

Что не нравится украинским властям в Telegram

По словам главы комитета, есть несколько вещей в Telegram, которые не могут не напрягать, прежде всего политический аспект. Ранее руководство мессенджера уверяло, что Telegram отвергает политику, никого не блокирует за политические взгляды и позиции, однако когда покойный Навальный создал бот для того, чтобы собирать информацию о предыдущих так называемых выборах в России, он был моментально заблокирован.

"Такие истории, когда Telegram блокирует то, что не в пользу России, показывают, что коммуникация у Дурова с путинским режимом, возможно, и осталась", — утверждает Юрчишин.

Заблокируют ли Telegram в Украине

Чиновник объяснил, что для блокирования Telegram нужно иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям. А для этого должна произойти серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Он добавил, чтобы внести какие-либо санкции, нужно пройти целый нелегкий путь.

"История в том, что для того, чтобы внести какие-то санкции, нужно пройти целый путь. То есть фиксация проблем, фиксация того, что сеть не работает, фиксация вызовов, которые у нас стоят для национальной безопасности, вынесение этого на СНБО, решение СНБО, указ президента, ведение действия указа президента. Или эта карта остается на столе? Да. Можно ли ее задействовать? Да, если какой-то удар по нашей информационной безопасности будет очень болезненным", — подытожил Юрчишин.

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

Также мы писали, что с 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность отправлять им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.