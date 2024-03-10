Голова комітету ВРУ з питань свободи слова прокоментував можливу заборону Telegram

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: google.com

Уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" телеграм-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Мова навіть йшла про можливу заборону месенджеру в Україні.

Детальніше про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Розмови про потенційну заборону цього популярного месенджеру в Україні були викликані відсутністю комунікації з адміністрацією Telegram.

У той час як Facebook та YouTube у комунікації з українським урядом блокують російські пропагандистські та часом навіть геноцидальні наративи, Telegram підтримував політики абсолютної свободи в інтернеті.

"Але, коли США звинуватили Telegram, що вони поширюють інформацію, повʼязану з терористичною організацією ІДІЛ і дали цілий перелік. Почався судовий процес, який загрожував "Телеграму" мільярдними доларовими штрафами", — пояснив нардеп.

Після цього питання вирішилось дуже швидко. З українською владою адміністрація також почала йти на контакт.

"Просто питання того, щоб російський наратив не поширювався жодними каналами, для нас це питання життя і смерті. Тому я можу лише привітати, що адміністрація "Телеграм" пішла на співпрацю", — сказав Ярослав Юрчишин.

Отже, найближчим часом мова про блокування Telegram в Україні не йде.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів.

Тим часом очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні неможливо.