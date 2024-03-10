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Голова комітету ВРУ з питань свободи слова прокоментував можливу заборону Telegram

10 березня 2024 16:15
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Голова комітету ВРУ з питань свободи слова прокоментував можливу заборону Telegram
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" телеграм-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Мова навіть йшла про можливу заборону месенджеру в Україні. 

Детальніше про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів  голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Розмови про потенційну заборону цього популярного месенджеру в Україні були викликані відсутністю комунікації з адміністрацією Telegram. 

У той час як Facebook та YouTube у комунікації з українським урядом блокують російські пропагандистські та часом навіть геноцидальні наративи, Telegram підтримував політики абсолютної свободи в інтернеті. 

"Але, коли США звинуватили Telegram, що вони поширюють інформацію, повʼязану з терористичною організацією ІДІЛ і дали цілий перелік. Почався судовий процес, який загрожував "Телеграму" мільярдними доларовими штрафами", — пояснив нардеп.

Після цього питання вирішилось дуже швидко. З українською владою адміністрація також почала йти на контакт. 

"Просто питання того, щоб російський наратив не поширювався жодними каналами, для нас це питання життя і смерті. Тому я можу лише привітати, що адміністрація "Телеграм" пішла на співпрацю", — сказав Ярослав Юрчишин. 

Отже, найближчим часом мова про блокування Telegram в Україні не йде. 

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів.

Тим часом очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні неможливо.

ЗМІ
Ярослав Юрчишин
Telegram
пропаганда
заборона

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