Українська влада передала компанії Telegram список російських каналів на перевірку

Додаток Telegram. Фото: Shutterstock

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Компанія Telegram аналізуватиме діяльність потенційно проблемних каналів месенджера, які поширюють російську пропаганду. Список цих каналів компанія отримала від української влади.

Про це повідомив представник Telegram Ремі Вонг в коментарі NV.

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Українська влада передала компанії Telegram список потенційно проблемних каналів, через які Росія може поширювати так звані вкиди. Представники компанії пообіцяли перевірити дані ресурси.

"Наразі ми вивчаємо його (перелік. — Ред.) та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", — повідомив Ремі Вонг.

Також Вонг наголосив, що Telegram все одно залишається безпечним месенджером для українців і є захищеним від російського стеження.

"Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження. Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію", — пояснив представник компанії.

Нагадаємо, під час круглого столу комітету з питань свободи слова Верховної Ради було вирішено шукати методи заборони месенджеру Telegram.

Однак очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні наразі неможливо.