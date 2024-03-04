Украинские власти передали компании Telegram список российских каналов на проверку

Приложение Telegram. Фото: Shutterstock

Мария Кагал Редактор международного отдела

Компания Telegram будет анализировать деятельность потенциально проблемных каналов мессенджера, распространяющих российскую пропаганду. Список этих каналов компания получила от украинских властей.

Об этом сообщил представитель Telegram Реми Вонг в комментарии NV.

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Украинские власти передали компании Telegram перечень потенциально проблемных каналов, по которым Россия может распространять так называемые вбросы. Представители компании пообещали проверить данные ресурсы.

"Сейчас мы изучаем его (перечень. — Ред.) и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", — сообщил Реми Вонг.

Также Вонг подчеркнул, что Telegram все равно остается безопасным мессенджером для украинцев и защищен от российской слежки.

"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", — пояснил представитель компании.

Напомним, во время круглого стола комитета по свободе слова Верховной Рады было решено искать методы запрета мессенджеру Telegram.

Однако глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине пока невозможно.