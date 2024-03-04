Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинские власти передали компании Telegram список российских каналов на проверку arrow

Украинские власти передали компании Telegram список российских каналов на проверку

4 марта 2024 21:39
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Украинские власти передали компании Telegram список российских каналов на проверку
Приложение Telegram. Фото: Shutterstock
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Компания Telegram будет анализировать деятельность потенциально проблемных каналов мессенджера, распространяющих российскую пропаганду. Список этих каналов компания получила от украинских властей.

Об этом сообщил представитель Telegram Реми Вонг в комментарии NV.

Читайте также:

Telegram проверит "потенциально проблемные" каналы

Украинские власти передали компании Telegram перечень потенциально проблемных каналов, по которым Россия может распространять так называемые вбросы. Представители компании пообещали проверить данные ресурсы.

"Сейчас мы изучаем его (перечень. — Ред.) и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", — сообщил Реми Вонг.

Также Вонг подчеркнул, что Telegram все равно остается безопасным мессенджером для украинцев и защищен от российской слежки.

"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", — пояснил представитель компании.

Напомним, во время круглого стола комитета по свободе слова Верховной Рады было решено искать методы запрета мессенджеру Telegram.

Однако глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине пока невозможно.

Telegram
пропаганда
кибербезопасность
компании
безопасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году