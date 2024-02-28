В Верховной Раде планируют искать способ запрета Telegram в Украине

Комитет по свободе слова Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВР

Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины в среду, 28 февраля, провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод как запретить мессенджер Telegram в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

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Участие в круглом столе приняли представители медиасообщества, правительственных и общественных институций:

Председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт;

GR-советник программы USAID "РАДА: следующее поколение" Андрей Шевченко;

Программный директор ОО "Интерньюз-Украина";

коммуникационный директор Программы USAID "Совет: следующее поколение" Андрей Кулаков;

Председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов;

Заместитель Министра по европейской интеграции (МКИП) Тарас Шевченко;

Член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Александр Бурмагин;

Членкиня, ответственная секретарь Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Елена Ницко;

Председатель Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Светлана Остапа;

Директор общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк;

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко;

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Алина Кущ;

Заместитель директора Центра демократии и верховенства права Игорь Раскладывай.

Представители пришли к выводу, что социальная сеть Telegram представляет угрозу национальной безопасности.

"Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета его (Telegram. — Ред.) деятельности в Украине", — говорится в сообщении.

Квурт отметил, что важно перенимать европейские практики, чтобы в Украине не стоял вопрос "препятствования свободе слова".

"Давайте активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами", — сказал он.

Украинские спецслужбы причиной угрозы от Telegram называют огромное количество российской пропаганды. Поэтому вариантов решения два — коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокировка платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.

По словам нардепа Ярослава Юрчишина, решать и устанавливать правила и санкции в отношении соцсети, включая блокировку, имеет СБУ.

Ранее мы писали, что в Telegram ответили на комментарий ГУР об угрозах в мессенджере. Там заявили, что он "безопасен для украинцев".