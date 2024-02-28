В Верховной Раде планируют искать способ запрета Telegram в Украине
Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины в среду, 28 февраля, провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод как запретить мессенджер Telegram в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Парламента.
Запрет Telegram в Украине
Участие в круглом столе приняли представители медиасообщества, правительственных и общественных институций:
- Председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт;
- GR-советник программы USAID "РАДА: следующее поколение" Андрей Шевченко;
- Программный директор ОО "Интерньюз-Украина";
- коммуникационный директор Программы USAID "Совет: следующее поколение" Андрей Кулаков;
- Председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов;
- Заместитель Министра по европейской интеграции (МКИП) Тарас Шевченко;
- Член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Александр Бурмагин;
- Членкиня, ответственная секретарь Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Елена Ницко;
- Председатель Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Светлана Остапа;
- Директор общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк;
- Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко;
- Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Алина Кущ;
- Заместитель директора Центра демократии и верховенства права Игорь Раскладывай.
Представители пришли к выводу, что социальная сеть Telegram представляет угрозу национальной безопасности.
"Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета его (Telegram. — Ред.) деятельности в Украине", — говорится в сообщении.
Квурт отметил, что важно перенимать европейские практики, чтобы в Украине не стоял вопрос "препятствования свободе слова".
"Давайте активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами", — сказал он.
Украинские спецслужбы причиной угрозы от Telegram называют огромное количество российской пропаганды. Поэтому вариантов решения два — коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокировка платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.
По словам нардепа Ярослава Юрчишина, решать и устанавливать правила и санкции в отношении соцсети, включая блокировку, имеет СБУ.
Ранее мы писали, что в Telegram ответили на комментарий ГУР об угрозах в мессенджере. Там заявили, что он "безопасен для украинцев".
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