У Верховній Раді планують шукати спосіб, як заборонити Telegram в Україні

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради. Фото: пресслужба ВР

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України у середу, 28 лютого, провів круглий стіл. Учасники дійшли висновку, що потрібно шукати метод, як заборонити месенджер Telegram в Україні.

Про це повідомила пресслужба Парламенту.

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Участь у круглому столі взяли представники медіаспільноти, урядових та громадських інституцій:

Голова правління громадської організації "Інтерньюз-Україна" Костянтин Квурт;

GR-радник програми USAID "RАДА: наступне покоління" Андрій Шевченко;

Програмний директор ГО "Інтерньюз-Україна";

комунікаційний директор Програми USAID "Рада: наступне покоління" Андрій Кулаков;

Голова Комісії з питань журналістської етики Андрій Куликов;

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції (МКІП) Тарас Шевченко;

Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олександр Бурмагін;

Членкиня, відповідальна секретарка Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олена Ніцко;

Голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Світлана Остапа;

Директорка громадської організації "Інститут масової інформації" Оксана Романюк;

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко;

Перший секретар Національної спілки журналістів України Аліна Кущ;

Заступник директора Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай.

Представники прийшли до висновку, що соціальна мережа Telegram становить загрозу національній безпеці.

"Учасники круглого столу висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони його (Telegram. — Ред.) діяльності в Україні", — йдеться у повідомленні.

Квурт зауважив, що важливо переймати європейські практики, аби в Україні не стояло питання щодо "перешкоджання свободи слова".

"Давайте активно просувати європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами", — сказав він.

Українські спецслужби причиною загрози від Telegram називають величезну кількість російської пропаганди. Тому варіантів вирішення два — комунікація влади з власниками мережі й ТГ-каналів, або блокування платформи, як свого часу було з ВКонтакте та Однокласниками.

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, вирішувати і встановлювати правила і санкції щодо соцмережі, включно до блокування, має СБУ.

Раніше ми писали, що в Telegram відповіли на коментар ГУР про загрози в месенджері. Там заявили, що він є "безпечним для українців".