Небезпека Telegram -- чи заборонять месенджер в Україні

Небезпека в Telegram. Фото: з відкритих джерел

Платформа Telegram одна з найпопулярніших, якою користуються мільйони українців. Однак спецслужби наголошують, що вона несе загрозу через величезну кількість російської пропаганди. Варіантів вирішення два — комунікація влади з власниками мережі і ТГ-каналів, або блокування платформи, як свого часу було з ВКонтакте та Однокласниками.

Про небезпеку Telegram і рішення, які може і повинна ухвалити держава, Новини.LIVE ексклюзивно поспілкувалося з нардепом, головою комітету ВР з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним.

Небезпека Telegram-каналів в Україні

"Звісно, ефективність і адекватність використання інформації напряму залежить від навиків критичного мислення і перевірки фактів. І вже перші кроки вдосконалення цих навичок в українців робляться", — сказав Юрчишин.

Він зауважив, що дітей вже в школах вчать розрізняти факти від судження, а от зі старшим поколінням складніше. Нардеп наголошує, що українцям потрібні знання з медіаграмотності.

Юрчишин додав, що ТГ-канал можна використовувати з позитивними наслідками, наприклад оповіщення про тривогу. А можна попастися на вудку російської пропаганди, якої в ТГ-каналах дуже багато.

"Другий момент — комунікація з власниками ТГ-каналів. Тому що викликають резонні зауваження і з боку РНБО, і ГУР про те, що неконтакт з українською владою призводить до того, що ми все більше переконуємося у ймовірній співпраці власників ТГ-каналу, як мережі, з російськими спецслужбами ФСБ. Коли виникли акції непокори в Башкортостані, то ініціаторів акцій і ТГ-канали були заблоковані в межах доби. Коли Україна надає факти, що російська пропаганда використовує окремі ТГ-канали з геноцидальними риториками — це ігнорується, апелюючи що Telegram – це вільна мережа", — додав Юрчишин.

Заборона Telegram в Україні

Юрчишин вважає, що держава має визначитися, чи ризик використання Telegram настільки великий, що він може бути заборонений, як мережа, чи все ж проводити комунікацію з власниками ТГ-каналів, які несуть загрозу. Він додав, що вирішувати і встановлювати правила і санкції, включно до блокування, має СБУ.

"Блокувати канали можуть адміністратори мережі. Такої опції не в адміністраторів немає. Аби блокувати канали треба комунікація з власниками мережі, а такої комунікації немає і на таку комунікацію власники не йдуть. Тоді виникає питання, що єдиним варіантом реагування є блокування мережі, як було з ВКонтакті та Однокласниками", — сказав Юрчишин.

Нардеп також зауважив, що треба звертати увагу не на кількість підписників, як фактор впливу, а на саму інформацію. Небезпечними є ті ТГ-канали, які просувають російські наративи.

Як ми писали раніше, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що соціальна мережа Telegram містить у собі низку загроз для безпеки нашої держави. У відомстві зазначили, що необхідно шукати вихід з цієї ситуації.

У Telegram відповіли на коментар ГУР про загрози в месенджері. Там заявили, що він є "безпечним для українців".