В українській розвідці вказали на загрози, які може містити Telegram

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що соціальна мережа Telegram містить у собі низку загроз для безпеки нашої держави. У відомстві зазначили, що необхідно шукати вихід з цієї ситуації.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в коментарі для Укрінформ.

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"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи", — сказав він.

Юсов зазначив, що Telegram містить цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки, безпеки України. І на це треба реагувати.

Юсов також зазначив, що задля боротьби з різноманітними загрозами Україна зараз вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами, які б поєднували вимоги законодавства України та міжнародні стандарти.

"Усі необхідні заходи вживаються, але роботи ще справді багато", — підсумував представник ГУР.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

Нагадуємо, що Юсов розповів про те, як планувалася та здійснювалася спецоперація Збройних сил зі знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков".