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В українській розвідці вказали на загрози, які може містити Telegram

14 лютого 2024 20:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В українській розвідці вказали на загрози, які може містити Telegram
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що соціальна мережа Telegram містить у собі низку загроз для безпеки нашої держави. У відомстві зазначили, що необхідно шукати вихід з цієї ситуації.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в коментарі для Укрінформ.

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"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи", — сказав він.

Юсов зазначив, що Telegram містить цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки, безпеки України. І на це треба реагувати.

Юсов також зазначив, що задля боротьби з різноманітними загрозами Україна зараз вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами, які б поєднували вимоги законодавства України та міжнародні стандарти.

"Усі необхідні заходи вживаються, але роботи ще справді багато", — підсумував представник ГУР.

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

Нагадуємо, що Юсов розповів про те, як планувалася та здійснювалася спецоперація Збройних сил зі знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков".

соцмережі
Україна
Telegram
кібербезпека
безпека
ГУР
Андрій Юсов

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