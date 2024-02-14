В украинской разведке указали на угрозы, которые может содержать Telegram
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что социальная сеть Telegram содержит ряд угроз для безопасности нашего государства. В ведомстве отметили, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации.
Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для Укринформа.
Telegram представляет угрозу
"Что касается Телеграма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопросы к самой платформе", — сказал он.
Юсов отметил, что Telegram содержит целый ряд угроз для информационной, и не только, безопасности Украины. И на это нужно реагировать.
Юсов также отметил, что для борьбы с разнообразными угрозами Украина сейчас выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам, которые сочетали бы требования законодательства Украины и международные стандарты.
"Все необходимые меры предпринимаются, но работы еще действительно много", — подытожил представитель ГУР.
Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.
Напомним, что Юсов рассказал о том, как планировалась и осуществлялась спецоперация Вооруженных сил по уничтожению российского десантного корабля "Цезарь Куников".
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