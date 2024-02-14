В украинской разведке указали на угрозы, которые может содержать Telegram

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что социальная сеть Telegram содержит ряд угроз для безопасности нашего государства. В ведомстве отметили, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для Укринформа.

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Telegram представляет угрозу

"Что касается Телеграма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопросы к самой платформе", — сказал он.

Юсов отметил, что Telegram содержит целый ряд угроз для информационной, и не только, безопасности Украины. И на это нужно реагировать.

Юсов также отметил, что для борьбы с разнообразными угрозами Украина сейчас выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам, которые сочетали бы требования законодательства Украины и международные стандарты.

"Все необходимые меры предпринимаются, но работы еще действительно много", — подытожил представитель ГУР.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.

Напомним, что Юсов рассказал о том, как планировалась и осуществлялась спецоперация Вооруженных сил по уничтожению российского десантного корабля "Цезарь Куников".