Опасность Telegram - запретят ли мессенджер в Украине

Опасность в телеграмме. Фото: из открытых источников

Платформа Telegram одна из самых популярных, которыми пользуются миллионы украинцев. Однако спецслужбы отмечают, что она несет угрозу из-за огромного количества российской пропаганды. Вариантов решения два — коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокировка платформы, как в свое время было с ВКонтакте и Одноклассниками.

Об опасности Telegram и решениях, которые может и должно принять государство, Новини.LIVE эксклюзивно пообщалось с нардепом, главой комитета ВР по свободе слова Ярославом Юрчишиным.

Опасность Telegram-каналов в Украине

"Конечно, эффективность и адекватность использования информации напрямую зависит от навыков критического мышления и проверки фактов. И уже первые шаги совершенствования этих навыков у украинцев делаются", — сказал Юрчишин.

Он отметил, что детей уже в школах учат отличать факты от суждения, а вот со старшим поколением сложнее. Нардеп отмечает, что украинцам нужны знания по медиаграмотности.

Юрчишин добавил, что ТГ-канал можно использовать с положительными последствиями, например, оповещение о тревоге. А можно попасться на удочку российской пропаганды, которой в ТГ-каналах очень много.

"Второй момент — коммуникация с владельцами ТГ-каналов. Потому что вызывают резонные замечания и со стороны СНБО, и ГУР о том, что неконтакт с украинскими властями приводит к тому, что мы все больше убеждаемся в вероятном сотрудничестве владельцев ТГ-канала, как сети, с российскими спецслужбами ФСБ. Когда возникли акции неповиновения в Башкортостане, то инициаторов акций и ТГ-каналы были заблокированы в пределах суток. Когда Украина предоставляет факты, что российская пропаганда использует отдельные ТГ-каналы с геноцидальными риториками — это игнорируется, апеллируя что Telegram это свободная сеть", — добавил Юрчишин.

Запрет на Telegram в Украине

Юрчишин считает, что государство должно определиться, риск использования Telegram настолько велик, что он может быть запрещен, как сеть, или все же проводить коммуникацию с владельцами ТГ-каналов, которые несут угрозу. Он добавил, что решать и устанавливать правила и санкции, включая блокировку, имеет СБУ.

"Блокировать каналы могут администраторы сети. Такой опции не у администраторов нет. Чтобы блокировать каналы нужно коммуникация с владельцами сети, а такой коммуникации нет и на такую коммуникацию владельцы не идут. Тогда возникает вопрос, что единственным вариантом реагирования является блокировка сети, как было с ВКонтакте и Одноклассниками", — сказал Юрчишин.

Нардеп также отметил, что следует обращать внимание не на количество подписчиков, как фактор влияния, а на саму информацию. Опасны те ТГ-каналы, которые продвигают российские нарративы.

Как мы писали ранее, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что социальная сеть Telegram содержит ряд угроз для безопасности нашего государства. В ведомстве отметили, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации.

В Telegram ответили на комментарий ГУР об угрозах в мессенджере. Там заявили, что он "безопасен для украинцев".