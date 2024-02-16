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У Telegram відповіли на слова ГУР про загрози в месенджері

16 лютого 2024 03:43
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Telegram відповіли на слова ГУР про загрози в месенджері
Застосунок Telegram. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Telegram відповіли на коментар Головного управління розвідки про загрози в месенджері. Там заявили, що він є "безпечним для українців".

Про це повідомив у четвер, 15 лютого, представник Telegram Ремі Вонг у листі до LIGA.net.

Небезпека в Telegram — що відомо

Вонг заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

"Telegram був створений спеціально для захисту користувачів від російського стеження. Його засновника вислали з Росії ще до виходу Telegram за захист даних українців (Під час Євромайдану. – Ред.). Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі", – йдеться у листі Вонга.

Разом з тим, у виданні зазначають, що Telegram вийшов на IOS ще у серпні 2013-го, а на Android у жовтні того ж року — тобто до еміграції його засновника Павла Дурова з РФ і до початку Євромайдану та російської агресії проти України.

Юсов на запитання LIGA.net, чи дійсно Telegram є безпечним для українців, відповів, що наразі обмежиться своїм попереднім коментарем:

"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи".

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

Нагадуємо, що Юсов розповів про те, як планувалася та здійснювалася спецоперація Збройних сил зі знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков".

соцмережі
Telegram
загрози
небезпека
ГУР
Андрій Юсов

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