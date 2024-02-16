У Telegram відповіли на слова ГУР про загрози в месенджері

Застосунок Telegram. Фото: скриншот

У Telegram відповіли на коментар Головного управління розвідки про загрози в месенджері. Там заявили, що він є "безпечним для українців".

Про це повідомив у четвер, 15 лютого, представник Telegram Ремі Вонг у листі до LIGA.net.

Небезпека в Telegram — що відомо

Вонг заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

"Telegram був створений спеціально для захисту користувачів від російського стеження. Його засновника вислали з Росії ще до виходу Telegram за захист даних українців (Під час Євромайдану. – Ред.). Telegram є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі", – йдеться у листі Вонга.

Разом з тим, у виданні зазначають, що Telegram вийшов на IOS ще у серпні 2013-го, а на Android у жовтні того ж року — тобто до еміграції його засновника Павла Дурова з РФ і до початку Євромайдану та російської агресії проти України.

Юсов на запитання LIGA.net, чи дійсно Telegram є безпечним для українців, відповів, що наразі обмежиться своїм попереднім коментарем:

"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи".

Раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

Нагадуємо, що Юсов розповів про те, як планувалася та здійснювалася спецоперація Збройних сил зі знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков".