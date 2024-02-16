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В Telegram ответили на слова ГУР об угрозах в мессенджере

16 февраля 2024 03:43
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Telegram ответили на слова ГУР об угрозах в мессенджере
Приложение Telegram. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Telegram ответили на комментарий Главного управления разведки об угрозах в мессенджере. Там заявили, что он "безопасен для украинцев".

Об этом сообщил в четверг, 15 февраля, представитель Telegram Реми Вонг в письме LIGA.net.

Опасность в Telegram — что известно

Вонг заявил, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей по всему миру".

"Telegram был создан специально для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из России еще до выхода Telegram за защиту данных украинцев (Во время Евромайдана. – Ред.). Telegram есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире", — говорится в письме Вонга.

Вместе с тем в издании отмечают, что Telegram вышел на IOS еще в августе 2013-го, а на Android в октябре того же года — то есть до эмиграции его основателя Павла Дурова из РФ и до начала Евромайдана и российской агрессии против Украины.

Юсов на вопрос LIGA.net, действительно ли Telegram безопасен для украинцев, ответил, что ограничится своим предыдущим комментарием:

"Что касается Телеграмма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе".

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.

Напомним, что Юсов рассказал о том, как планировалась и осуществлялась спецоперация Вооруженных сил по уничтожению российского десантного корабля "Цезарь Куников".

соцсети
Telegram
угрозы
опасность
ГУР
Андрей Юсов

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