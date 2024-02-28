Держдума РФ ухвалила закон про заборону реклами в іноагентів та їхніх ресурсів
У Росії депутати Державної думи ухвалили закон про рекламу в іноземних агентів. Відтепер вітчизняним компаніям Російської Федерації заборонено замовляти рекламу та просувати іноагентів.
Про це повідомила російська журналістка Надія Стрелець у Telegram в середу, 28 лютого.
Держдума заборонила рекламу іноагентів в Росії
В Росії відтепер заборонено розміщувати промо та рекламувати іноагентів. Відповідне рішення про прийняття закону ухвалила Держдума РФ.
"Держдума ухвалила закон про заборону реклами в іноагентів та реклами їхніх ресурсів. Громадянам та вітчизняним компаніям тепер заборонено розміщувати рекламу на будь-яких платформах іноагентів", — зазначила журналістка.
З 1 грудня 2022 року в Росії чинний закон "Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом". У РФ навіть створили спеціальний реєстр іноагентів, до якого входять різні відомі особи та організації.
Іноагентом в Росії вважається, особа, яка, на думку російського уряду, отримує фінансування з-за кордону і бере участь у політичній діяльності, поширенні інформації або зборі військово-технічної інформації в межах Росії. На діяльність таких людей або компаній РФ накладає низку обмежень та заборон.
Нагадаємо, у січні до Держдуми РФ внесли законопроєкт, за яким у росіян можуть відібрати квартири та інше майно. Це можливо у разі поширення фейків про армію країни та війну.
Раніше ми повідомляли, що Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.
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