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Держдума РФ ухвалила закон про заборону реклами в іноагентів та їхніх ресурсів

28 лютого 2024 14:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Держдума РФ ухвалила закон про заборону реклами в іноагентів та їхніх ресурсів
Засідання Держдуми РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії депутати Державної думи ухвалили закон про рекламу в іноземних агентів. Відтепер вітчизняним компаніям Російської Федерації заборонено замовляти рекламу та просувати іноагентів.

Про це повідомила російська журналістка Надія Стрелець у Telegram в середу, 28 лютого.

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Держдума заборонила рекламу іноагентів в Росії

В Росії відтепер заборонено розміщувати промо та рекламувати іноагентів. Відповідне рішення про прийняття закону ухвалила Держдума РФ.

"Держдума ухвалила закон про заборону реклами в іноагентів та реклами їхніх ресурсів. Громадянам та вітчизняним компаніям тепер заборонено розміщувати рекламу на будь-яких платформах іноагентів", — зазначила журналістка.

Скриншот допису Стрелець
Скриншот допису Стрелець

З 1 грудня 2022 року в Росії чинний закон "Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом". У РФ навіть створили спеціальний реєстр іноагентів, до якого входять різні відомі особи та організації. 

Іноагентом в Росії вважається, особа, яка, на думку російського уряду, отримує фінансування з-за кордону і бере участь у політичній діяльності, поширенні інформації або зборі військово-технічної інформації в межах Росії. На діяльність таких людей або компаній РФ накладає низку обмежень та заборон.

Нагадаємо, у січні до Держдуми РФ внесли  законопроєкт, за яким у росіян можуть відібрати квартири та інше майно. Це можливо у разі поширення фейків про армію країни та війну.

Раніше ми повідомляли, що Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.

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Державна дума
Росія

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