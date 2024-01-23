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В Росії відбиратимуть майно у всіх, хто критикує армію та війну — подробиці

23 січня 2024 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Росії відбиратимуть майно у всіх, хто критикує армію та війну — подробиці
Російські депутати у Держдумі. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У понеділок, 22 січня, до Держдуми РФ внесли  законопроєкт, за яким у росіян можуть відібрати квартири та інше нажите майно. Це станеться у разі поширення фейків про армію РФ та війну.

Про це йдеться в проєкті поправок до Кримінального кодексу Росії "про конфіскацію майна".

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Зазначається, що наразі повний текст законопроєкту неопублікований. 

За словами спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, документ розширює список статей Кримінального кодексу, за якими можна конфіскувати майно громадян.

"Серед тих, хто поставив свої підписи під документом, — представники всіх парламентських фракцій, крім "Нових людей". Документ отримав позитивне відкликання уряду", — мовиться в повідомленні.

Якщо закон вступить у дію, то росіян можуть позбавити звань одразу за вісьмома статтями:

  • Поширення фейків про армію (207.3 КК РФ);
  • публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (280 КК РФ);
  • публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення цілісності РФ (280.1 КК РФ);
  • дискредитація ЗС РФ;
  • публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави (280.4 КК РФ);
  • заклики до введення санкцій щодо РФ та її громадян (284.2 КК РФ);
  • надання сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в які не входить Росія (284.3 КК РФ);
  • реабілітація "нацизму" (354.1 КК РФ).

"Кожен, хто намагається зруйнувати Росію, зраджує її, повинен понести заслужене покарання і відшкодувати завдані країні збитки за рахунок свого майна", — наголосоив Володін.

Раніше ми повідомляли, що Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.

квартири
фейки
Державна дума
РФС

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