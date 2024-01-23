В России будут отбирать имущество у всех, кто критикует армию и войну — подробности

Российские депутаты в Госдуме. Фото: росСМИ

В понедельник, 22 января, в Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому у россиян могут отобрать квартиры и другое нажитое имущество. Это произойдет в случае распространения фейков об армии РФ и войне.

Об этом говорится в проекте поправок в Уголовный кодекс России "о конфискации имущества".

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Отмечается, что полный текст законопроекта не опубликован.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ расширяет список статей Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать имущество граждан.

"Среди тех, кто поставил свои подписи под документом, — представители всех парламентских фракций, кроме "Новых людей". Документ получил положительный отзыв правительства", — говорится в сообщении.

Если закон вступит в силу, то россиян могут лишить званий сразу по восьми статьям:

Распространение фейков об армии (207.3 УК РФ);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК РФ);

публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение целостности РФ (280.1 УК РФ);

дискредитация ВС РФ;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ);

призывы к введению санкций в отношении РФ и его граждан (284.2 УК РФ);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия (284.3 УК РФ);

реабилитация "нацизма" (354.1 УК РФ)

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", — подчеркнул Володин.

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