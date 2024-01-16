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Кремль посилює заходи цензури — в ISW розповіли, для чого

16 січня 2024 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кремль посилює заходи цензури — в ISW розповіли, для чого
Люди на Червоній площі в Москві. Фото: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Кремль посилює цензуру

Депутати Держдуми РФ від правлячої партії "Єдина Росія" запропонували законопроєкт, який дозволить російському уряду конфіскувати майно в осіб, засуджених за поширення "фейкової" інформації про російських військових.

Деякі джерела російських опозиційних ЗМІ вже повідомили про російські розслідування та арешти за нібито поширення "фейкової" інформації про російських військових, включаючи конкретні випадки проти опозиційного журналіста та дружини мобілізованого.

"Родичі російських мобілізованих все частіше скаржаться на поводження російських військових з мобілізованими, і Кремль, ймовірно, хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, щоб зберегти гарний вигляд напередодні президентських виборів, як раніше оцінювало ISW", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Кремль намагається використати міф про Велику Вітчизняну війну, щоб підготувати російську громадськість до тривалої війни в Україні. Водночас це суперечить нинішньому рівню мобілізації Росії та марним спробам президента РФ Володимира Путіна запевнити росіян, що війна не матиме тривалого внутрішнього впливу.

журналісти
Кремль
війна в Україні
Росія

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