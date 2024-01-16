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Кремль ужесточает цензуру — в ISW рассказали для чего

16 января 2024 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кремль ужесточает цензуру — в ISW рассказали для чего
Люди на Красной площади в Москве. Фото: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кремль ужесточает цензуру, чтобы ограничить критику российской войны в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года. Руководство РФ хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, недовольных мобилизацией военных.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Депутаты Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" предложили законопроект, который позволит российскому правительству конфисковать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейковой" информации о российских военных.

Некоторые источники российских оппозиционных СМИ уже сообщили о российских расследованиях и арестах за якобы распространение "фейковой" информации о российских военных, включая конкретные случаи против оппозиционного журналиста и мобилизованной жены.

"Родственники российских мобилизованных все чаще жалуются на обращение российских военных с мобилизованными, и Кремль, вероятно, хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, чтобы сохранить красивый вид накануне президентских выборов, как ранее оценивало ISW", — говорится в сообщении.

Напомним, что Кремль пытается использовать миф о Великой Отечественной войне, чтобы подготовить российскую общественность к продолжительной войне в Украине. В то же время это противоречит нынешнему уровню мобилизации России и напрасным попыткам президента РФ Владимира Путина заверить россиян, что война не будет иметь длительного внутреннего влияния.

журналисты
Кремль
война в Украине
Россия

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