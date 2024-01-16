Кремль ужесточает цензуру — в ISW рассказали для чего
Кремль ужесточает цензуру, чтобы ограничить критику российской войны в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года. Руководство РФ хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, недовольных мобилизацией военных.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Кремль усиливает цензуру
Депутаты Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" предложили законопроект, который позволит российскому правительству конфисковать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейковой" информации о российских военных.
Некоторые источники российских оппозиционных СМИ уже сообщили о российских расследованиях и арестах за якобы распространение "фейковой" информации о российских военных, включая конкретные случаи против оппозиционного журналиста и мобилизованной жены.
"Родственники российских мобилизованных все чаще жалуются на обращение российских военных с мобилизованными, и Кремль, вероятно, хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, чтобы сохранить красивый вид накануне президентских выборов, как ранее оценивало ISW", — говорится в сообщении.
Напомним, что Кремль пытается использовать миф о Великой Отечественной войне, чтобы подготовить российскую общественность к продолжительной войне в Украине. В то же время это противоречит нынешнему уровню мобилизации России и напрасным попыткам президента РФ Владимира Путина заверить россиян, что война не будет иметь длительного внутреннего влияния.
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