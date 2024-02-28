Госдума РФ приняла закон о запрете рекламы у иноагентов и их ресурсов

Заседание Госдумы РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

В России депутаты Государственной думы приняли закон о рекламе у иностранных агентов. Теперь отечественным компаниям Российской Федерации запрещено заказывать рекламу и продвигать иноагентов.

Об этом сообщила российская журналистка Надежда Стрелец в Telegram в среду, 28 февраля.

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В России теперь запрещено размещать промо и рекламировать иноагентов. Соответствующее решение о принятии закона приняла Госдума РФ.

"Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов и рекламы их ресурсов. Гражданам и отечественным компаниям теперь запрещено размещать рекламу на любых платформах иноагентов", — указала журналист.

Скриншот поста Стрелец

С 1 декабря 2022 года в России действует закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В РФ даже создали специальный реестр иноагентов, в который входят разные известные лица и организации.

Иноагентом в России считается лицо, которое, по мнению российского правительства, получает финансирование из-за границы и участвует в политической деятельности, распространении информации или сборе военно-технической информации в пределах России. На деятельность таких людей или компаний РФ накладывает ряд ограничений и запретов.

Напомним, в январе в Госдуму РФ внесли законопроект, по которому у россиян могут отобрать квартиры и другое имущество. Это возможно при распространении фейков об армии страны и войне.

Ранее мы сообщали, что Кремль ужесточает цензуру, чтобы ограничить критику российской войны в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года. Руководство РФ хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, недовольных мобилизацией военных.